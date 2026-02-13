Incidente frontale tra camion e auto | morta una donna

Una donna ha perso la vita in un incidente frontale tra un camion e un’auto a San Polo di Piave, Treviso, venerdì pomeriggio. La collisione si è verificata lungo la strada principale, poco prima delle 18:00, quando i veicoli si sono scontrati in modo violento, causando gravi danni e blocchi al traffico.

SAN POLO DI PIAVE (TREVISO) - Incidente mortale nel tardo pomeriggio di venerdì 13 febbraio a San Polo dove si sono scontrati frontalmente un camion e un'automobile. Una donna è deceduta. I soccorsi Il frontale è avvenuto alle 17 in via Ormelle, all’altezza della rotatoria con via Romana. Ha coinvolto un'utilitaria (condotta dalla donna poi deceduta) che percorreva la Sp34 con direzione San Polo e un camion che proveniva nella direzione opposta. Sul posto sono intervenuti i sanitari, che tuttavia non hanno potuto far altro che constatare il decesso della conducente, oltre i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

