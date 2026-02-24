Omicidio di Rogoredo il sindacato restituirà i soldi raccolti per Carmelo Cinturrino | Mai voluto scudo penale

Il sindacato restituirà i fondi raccolti per Carmelo Cinturrino, coinvolto nell’omicidio di Rogoredo, perché ha chiarito di non aver mai voluto uno scudo penale. La decisione arriva dopo che si è scoperto come i sostenitori avevano raccolto denaro per lui, senza aspettarsi alcun privilegio legale. La vicenda si lega alla sparatoria in cui ha perso la vita Abderrahim Mansouri, un episodio che ha acceso il dibattito sulla solidarietà e la responsabilità.

Alla luce dei nuovi risvolti il sindacato Sap ha deciso di restituire i soldi donati da oltre mille persone per le spese legali del poliziotto 42enne A poche ore dalla sparatoria di Rogoredo, in cui è morto il 28enne Abderrahim Mansouri, la notizia dell'indagine a carico del poliziotto che aveva premuto il grilletto aveva scatenato la solidarietà di molti. Tra questi anche il sindacato autonomo di polizia, che aveva lanciato una raccolta fondi per sostenere la tutela legale del 42enne Carmelo Cinturrino. Alla luce degli ultimi risvolti, il Sap ha fatto sapere che tutti i soldi raccolti, donati da circa mille persone, verranno restituiti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it La «rabbia profonda» di Meloni per l’arresto del poliziotto Cinturrino. La strigliata per Salvini sullo scudo penale dopo l’omicidio di RogoredoGiorgia Meloni esprime una forte rabbia dopo l’arresto di un poliziotto coinvolto in un omicidio nel quartiere di Rogoredo, a Milano. Rogoredo, fermato il poliziotto Carmelo Cinturrino per omicidio volontarioCarmelo Cinturrino, assistente Capo della Polizia di Stato, è stato fermato per aver sparato e ucciso Mansouri Abderrahim durante una lite in via Rogoredo. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Omicidio di Mansouri, cade la versione del poliziotto: Taglieggiava la vittima per denaro e droga; Ucciso a Rogoredo, si rafforza ipotesi omicidio volontario per agente; Un mese di depistaggi sull’omicidio di Rogoredo; Sparatoria a Rogoredo, Cinturrino fermato per omicidio volontario. Il collega di Cinturrino presente sul luogo dell’omicidio a Rogoredo: Ho temuto uccidesse anche meUn collega del poliziotto Carmelo Cinturrino, che ha sparato e ucciso a Mansouri, racconta di aver temuto che potesse uccidere anche lui il 26 gennaio ... fanpage.it Ucciso dal poliziotto a Rogoredo, fermato l’agente Cinturrino. Che ammette: Ho messo la pistola vicino a MansouriLa versione dell'assistente capo di Polizia era stata già capovolta da testimoni, interrogatori, analisi delle telecamere e dei cellulari. È stato fermato nel parcheggio del commissariato. Il capo ... ilfattoquotidiano.it Inizia a sbiadire la verità di Carmelo Cinturrino, il poliziotto che lo scorso 26 gennaio ha ucciso un pusher durante un controllo nel boschetto di Rogoredo, e che è stato fermato con l’accusa di omicidio volontario. - facebook.com facebook Omicidio Rogoredo, fermato il poliziotto Carmelo Cinturrino che ha ucciso Mansouri - la Repubblica x.com