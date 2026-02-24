arresto carmelo cinturrino poliziotto 41enne chiamato thor girava con martello in boschetto rogoredo conosciuto anche come luca

Carmelo Cinturrino, assistente capo di 41 anni noto come “Thor”, è stato arrestato dopo aver sorpreso un uomo nel boschetto di Rogoredo con un martello in mano. La sua abitudine di aggirarsi armato nel parco ha attirato l’attenzione, portandolo a essere fermato dalle forze dell’ordine. Cinturrino, conosciuto anche come “Luca”, si aggirava spesso tra la vegetazione di notte, alimentando i sospetti dei residenti. L’episodio ha portato all’intervento delle forze di polizia.

A Rogoredo, l'assistente capo si era guadagnato il soprannome della divinità nordica Thor a causa della sua abitudine di girare tra la vegetazione del boschetto armato di un martello Il poliziotto 41enne Carmelo Cinturrino era chiamato "Thor" perché girava con un martello nel boschetto di Rog.

Leggi anche: La doppia vita di Cinturrino: il poliziotto chiamato "Thor" che girava col martello e incuteva paura ai colleghi

Carmelo Cinturrino: il poliziotto chiamato Thor che ha dimenticato il DnaCarmelo Cinturrino, chiamato anche Thor, ha dimenticato di raccogliere il DNA durante un intervento importante.

Carmelo Cinturrino, la clamorosa frase del poliziotto ai colleghi all'arresto Carmelo Cinturrino, il poliziotto arrestato per l'omicidio di Mansouri il pusher di Rogoredo, la frase che ha svelato ai colleghi è da brividi.

Omicidio Mansouri, l'arresto del poliziotto che sparò al pusher a Rogoredo: Può uccidere ancora Incastrato da testimoni, telecamere e tracce genetiche. Ai colleghi che lo hanno fermato nel parcheggio del commissariato ha detto: Fate quello che ...

Rogoredo, Meloni: "Tradimento grave della divisa, chi sbaglia deve pagare". Caso Cinturrino scuote l'Italia Continua a far discutere l'arresto dell'assistente capo Carmelo Cinturrino, accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri, 28 anni, avvenuto lo scors

Le reazioni dopo l'arresto del poliziotto Carmelo Cinturrino, Salvini: "Chi sbaglia in divisa paga di più"