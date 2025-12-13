Amici 25 puntata 14 dicembre con Luk3 Orietta Berti Carl Brave

La puntata del 14 dicembre di Amici 25 si presenta ricca di emozioni e sorprese, con ospiti d'eccezione come Carl Brave, Luk3 e Orietta Berti. Tra esibizioni, momenti di confronto e anteprime, il talent continua a sorprendere il pubblico con la sua energia e varietà di artisti coinvolti.

Nella nuova puntata del pomeridiano di Amici 25 ospiti sul palco Carl Brave, Luk3, Orietta Berti e tanti altri. Domenica 14 dicembre, alle ore 14.00, su Canale5 Maria De Filippi conduce un nuovo appuntamento con il pomeridiano del suo talent show Amici 25. Ospiti sul palco Carl Brave, cantautore e produttore discografico che ci fa ascoltare Occhiaie e l’ex allievo della scuola Luk3 che presenta il suo nuovo brano Slalom. A stilare la classifica della gara canto una delle grandissime interpreti della musica italiana, l’usignolo di Cavriago Orietta Berti. Con lei il poetico e raffinato cantautore multiplatino Michele Bravi, mentre a valutare le esibizioni di ballo saranno l’Etoile del Teatro dell’Opera di Roma Rebecca Bianchi insieme alla coreografa Maura Paparo. Spettacolo.eu Amici 25, anticipazioni puntata del 14 dicembre: gli ospiti e lo spoiler sulla sfida di Michele - Le anticipazioni della puntata di Amici registrata oggi, che andrà in onda domenica 14 dicembre nel primo pomeriggio di Canale5 ... fanpage.it

