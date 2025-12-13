Amici anticipazioni 14 dicembre | Carl Brave super ospite

Le anticipazioni di Amici del 14 dicembre svelano la presenza di Carl Brave e Luk3 come super ospiti. La registrazione della puntata avvenuta domenica 14 novembre ha riservato momenti speciali, arricchendo l’appuntamento con esibizioni e sorprese. Ecco le ultime novità sulla settima puntata della stagione, con dettagli sui protagonisti e le novità in programma.

Amici, anticipazioni registrazione domenica 14 novembre. Carl Brave e Luk3 super ospiti di puntata. Arrivano le ultime anticipazioni della puntata di Amici di domenica 14 novembre. In questa puntata i super ospiti sono Carl Brave e Luk3, che cantano rispettivamente Occhiaie e Slalom. Secondo le anticipazioni di superguidatv.it, i giudici per la gara di ballo sono . 2anews.it Amici 25, anticipazioni puntata del 14 dicembre: gli ospiti e lo spoiler sulla sfida di Michele - Le anticipazioni della puntata di Amici registrata oggi, che andrà in onda domenica 14 dicembre nel primo pomeriggio di Canale5 ... fanpage.it

Amici 25, le anticipazioni del 14 dicembre: svelato il destino di Michele e Giorgia - Anche questo pomeriggio, come di consueto, sono tornate puntuali le nuove anticipazioni sulla prossima puntata di Amici 25, che verrà trasmessa su Canale 5 domenica 14 dicembre a partire dalle ore 14: ... cosmopolitan.com

Domenica 14 dicembre su Canale 5 andrà in onda la dodicesima puntata del Pomeridiano di Amici 2025! Tra sfide e gare, 4 allievi saranno a rischio eliminazione, mentre Plasma vincerà la sfida e Alessio... Leggi le anticipazioni su AllMusicItalia.it #Amici25 # - facebook.com facebook

© 2anews.it - Amici, anticipazioni 14 dicembre: Carl Brave super ospite

Amici 25 anticipazioni puntata 14 dicembre news, spoiler e ospiti

Video Amici 25 anticipazioni puntata 14 dicembre news, spoiler e ospiti Video Amici 25 anticipazioni puntata 14 dicembre news, spoiler e ospiti