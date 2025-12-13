Amici anticipazioni 14 dicembre | Carl Brave super ospite

Le anticipazioni di Amici del 14 dicembre svelano la presenza di Carl Brave e Luk3 come super ospiti. La registrazione della puntata avvenuta domenica 14 novembre ha riservato momenti speciali, arricchendo l’appuntamento con esibizioni e sorprese. Ecco le ultime novità sulla settima puntata della stagione, con dettagli sui protagonisti e le novità in programma.

Amicianticipazioni registrazione domenica 14 novembre. Carl Brave e Luk3 super ospiti di puntata. Arrivano le ultime anticipazioni della puntata di Amici di domenica 14 novembre. In questa puntata i super ospiti sono Carl Brave e Luk3, che cantano rispettivamente Occhiaie e Slalom. Secondo le anticipazioni di superguidatv.it, i giudici per la gara di ballo sono . 2anews.it

