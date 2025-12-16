Arrigo Sacchi esprime il suo punto di vista sulla situazione attuale della Serie A, evidenziando un certo apprezzamento per l'imprevedibilità del campionato senza un dominio chiaro. Tuttavia, sottolinea la necessità di un miglioramento nel livello di gioco. Nel corso dell'intervista, il tecnico commenta anche le possibilità di vittoria per il prossimo scudetto.

Sacchi: «La Serie A senza padrone mi piace, ma mi aspetto di più dal gioco. Scudetto? Dico che vincerà.». Le parole dell’ex tecnico. Lo scudetto è una questione aperta. Ai primi tre posti la classifica dice: Inter, Milan e Napoli. Poi la Roma. Su La Gazzetta dello Sport Arrigo Sacchi osserva l’andamento del torneo, lo valuta e pesa la forza delle contendenti. LA SERIE A – « Mi fa piacere che non ci sia un padrone, perché l’incertezza è il sale delle emozioni, però mi aspetto qualcosa di più sul piano del gioco. Vedo ancora troppa discontinuità di rendimento nelle tre squadre di testa ». LA ROMA PUO’ INSERIRSI – « Nulla lo vieta, c’è il tempo per farlo. Juventusnews24.com

