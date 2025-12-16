Sacchi | La Serie A senza padrone mi piace ma mi aspetto di più dal gioco Scudetto? Dico che vincerà…

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrigo Sacchi esprime il suo punto di vista sulla situazione attuale della Serie A, evidenziando un certo apprezzamento per l'imprevedibilità del campionato senza un dominio chiaro. Tuttavia, sottolinea la necessità di un miglioramento nel livello di gioco. Nel corso dell'intervista, il tecnico commenta anche le possibilità di vittoria per il prossimo scudetto.

sacchi la serie a senza padrone mi piace ma mi aspetto di pi249 dal gioco scudetto dico che vincer2248230

© Juventusnews24.com - Sacchi: «La Serie A senza padrone mi piace, ma mi aspetto di più dal gioco. Scudetto? Dico che vincerà…»

Sacchi: «La Serie A senza padrone mi piace, ma mi aspetto di più dal gioco. Scudetto? Dico che vincerà.». Le parole dell’ex tecnico. Lo scudetto è una questione aperta. Ai primi tre posti la classifica dice: Inter, Milan e Napoli. Poi la Roma. Su La Gazzetta dello Sport Arrigo Sacchi osserva l’andamento del torneo, lo valuta e pesa la forza delle contendenti. LA SERIE A – « Mi fa piacere che non ci sia un padrone, perché l’incertezza è il sale delle emozioni, però mi aspetto qualcosa di più sul piano del gioco. Vedo ancora troppa discontinuità di rendimento nelle tre squadre di testa ». LA ROMA PUO’ INSERIRSI – « Nulla lo vieta, c’è il tempo per farlo. Juventusnews24.com

Reazione di un alunno dopo l’insulto dal Prof

Video Reazione di un alunno dopo l’insulto dal Prof
La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

sacchi serie senza padroneSacchi: «Scudetto apertissimo. Napoli più europeo, Inter deve crescere» - L’ex ct analizza la Serie A dopo quindici giornate: equilibrio in vetta, difetti evidenti e una corsa al titolo ancora tutta da scrivere Lo scudetto è una questione apertissima. napolipiu.com

sacchi serie senza padroneSacchi: “Il Napoli ha gioco più europeo. Perchè l’Inter non ha vinto nessuno scontro diretto?” - L'ex ct della Nazionale si sofferma sul rendimento negativo avuto dai nerazzurri in questi primi incroci con le big ... msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.