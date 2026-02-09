Nicolò Schira prevede che il Milan chiuderà tra i 4 e i 5 acquisti nel prossimo mercato. Il giornalista sportivo dice che Vlahovic potrebbe arrivare solo in determinate condizioni. La trattativa è calda, e i tifosi aspettano novità nei prossimi giorni.

La redazione di Pianeta Milan ha avuto il piacere di intervistare in esclusiva il giornalista Nicolò Schira. Tante notizie e retroscena di calciomercato e uno sguardo verso i futuri piani del club rossonero. Il Milan può chiudere il trio Gila-Goretzka-Vlahovic per la stagione 2026-2027? "Sono sicuramente degli obiettivi. Dirti che saranno loro è un po' prematuro. La sensazione è che il Milan abbia come priorità, visto che ha provato a farlo a gennaio e già ci aveva provato lo scorso agosto, un centravanti. Serve un bomber prolifico, Vlahovic non è l'unico della lista". Schira continua con le sue notizie: "Se chiede un maxi-ingaggio e una super commissione alla firma, non è un modus operandi da Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Esclusiva Schira sul calciomercato: “Mi aspetto 4-5 colpi dal Milan. Vlahovic solo se …”

Nicolò Schira ha parlato chiaramente: Vlahovic potrebbe essere una soluzione solo in una situazione specifica, mentre su Goretzka ha espresso qualche dubbio.

Nicolò Schira rivela i dettagli sui colpi di mercato estivi del Milan.

