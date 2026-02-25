Inter fuori incubo Champions | l’Italia rischia lo zero agli ottavi

Nella mattinata di oggi, il day-after della traumatica eliminazione dell’ Inter per mano del BodøGlimt ha assunto i contorni di un processo sommario all’intero sistema calcio nazionale. Il sodalizio nerazzurro, indicato alla vigilia come la testa di serie più autorevole per il superamento dei playoff, ha ceduto il passo tra le mura amiche di San Siro, lasciando l’Italia dinanzi a una prospettiva desolante. Come sottolineato dall’analisi odierna de La Gazzetta dello Sport, il rischio di una Champions League orfana di rappresentanti italiane agli ottavi di finale è ormai un’ipotesi concreta: con Juventus e Atalanta chiamate stasera a ribaltare pronostici ai limiti del proibitivo, l’ombra di un fallimento sistemico si allunga sul ranking della Serie A. Il paradosso di San Siro: numeri d’attacco e sterilità realizzativa. La cronaca del match restituisce l’immagine di una compagine, quella guidata da Cristian Chivu, capace di produrre un volume di gioco imponente ma tragicamente priva di cinismo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Incubo Champions, dopo Juve e Atalanta anche l’Inter battuta ai playoff: ora l’Italia rischia la disfattaL’Inter ha perso contro il Benfica nei playoff di Champions, confermando una tendenza negativa per il calcio italiano.

Nessuna italiana agli ottavi di Champions League: Inter, Juve e Atalanta finiscono agli spareggiQuesta sera si è chiusa la fase a gironi della Champions League e, con grande rammarico, nessuna squadra italiana è riuscita a qualificarsi direttamente agli ottavi.

Temi più discussi: Dopo la Nazionale ecco il Bodo Glimt: quanto è indigesto il salmone norvegese per il calcio italiano; Inter umiliata dal Bodø: l’incubo Champions League fa paura; Champions League. L'Inter è fuori: perde 2-1 in casa dal Bodo Glimt - L'Inter è fuori: il Bodo Glimt vince anche a San Siro (2-1); Incubo Champions, dopo Juve e Atalanta anche l'Inter battuta ai playoff: ora l'Italia rischia la disfatta.

Inter fuori dalla Champions, il Corriere dello Sport in apertura: TramuntadaTramuntada: titola così questa mattina in prima pagina il Corriere dello Sport. Champions, delusione enorme: disastro Inter, il Bodo. tuttomercatoweb.com

Dopo la Nazionale ecco il Bodo Glimt: quanto è indigesto il salmone norvegese per il calcio italiano. Inter fuori (con merito) dalla ChampionsDopo la Nazionale, un'altra squadra italiana cade contro i 'salmonari': l'Inter è fuori dalla Champions League con merito ... ilfattoquotidiano.it

#Inter fuori dalla #ChampionsLeague: nei play-off 2-1 per i norvegesi del Bodo Glimt. Stasera si giocano il passaggio di turno la Juventus con il Galatasaray (5-2 per i turchi all'andata) e l'Atalanta con il Borussia Dortmund (precedentemente 2-0 per i tedeschi - facebook.com facebook

#Sacchi: "Il Bodo fa fuori l'Inter e il verdetto è clamoroso se consideriamo valore, spese e fatturato. I nerazzurri pagano la prima fase" x.com