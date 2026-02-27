Durante una trasmissione di Sky Sport, sono scoppiate discussioni tra Caressa e Bergomi riguardo all’eliminazione dell’Inter dalla Champions. La conversazione si è accesa mentre si analizzavano le partite dei play-off contro il BodøGlimt, con i due opinionisti che hanno espresso opinioni contrastanti sulla prestazione della squadra e sulle cause dell’esclusione. La discussione si è protratta per alcuni minuti, attirando l’attenzione dei presenti in studio.

© Calcionews24.com - Inter, botta e risposta tra Caressa e Bergomi sull’eliminazione dalla Champions: ecco cosa è successo negli studi di Sky Sport

Caressa sull’Inter di Chivu: «Cali inspiegabili. Ecco che cosa deve cambiare…»di Redazione Inter News 24Caressa, l’analisi sul momento dei nerazzurri guidati da Chivu: assenze pesanti, rendimento altalenante e un aspetto chiave...

Bergomi critico con Caressa su Inter e Napoli: “Non puoi dire una cosa del genere. È scorretto”L'ex difensore nerazzurro e il giornalista discutono sul percorso in Champions della finalista della scorsa edizione e dei Campioni d'Italia.

L'allenatore del Bodo punge l'Inter e Chivu: Non è furbo per me chi parla deI campo e del freddo. Il City...Knutsen alla vigilia del playoff Champions replica al tecnico dei nerazzurri: Ora siamo noi a non essere abituati a San Siro ... tuttosport.com

Parma-Cagliari, le probabili formazioni dell'anticipo della 27^ giornata #SkySport #ParmaCagliari #SerieA x.com

Dimarco: “Obiettivi scudetto e Mondiale. Il Genoa Non merita quella classifica” Federico Dimarco, esterno dell’Inter, ha parlato a Sky Sport del momento in casa nerazzurra. Queste le sue parole: “Ho lavorato come sempre, ci sono stagioni in cui fai meno ben - facebook.com facebook