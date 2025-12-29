Il bilancio di fine anno del Garante Campano delle persone private della libertà, Samuele Ciambriello, evidenzia criticità come sovraffollamento, alti tassi di suicidio e carenze di personale nelle carceri italiane. Attraverso i dati di fine novembre, si delineano le sfide che il sistema penitenziario deve affrontare, sollevando importanti questioni sulla tutela dei diritti e sulla qualità delle condizioni di detenzione.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Garante Campano delle persone private della libertà personale, Samuele Ciambriello, anche Portavoce della Conferenza Nazionale dei Garanti delle persone private della libertà personale traccia attraverso i numeri di fine novembre un allarmante bilancio di fine anno, che mette in crisi il sistema penitenziario. “In Italia sono detenute 63.868 persone a fronte di 45.000 posti reali disponibili. In Campania sono recluse 7.844 persone a fronte di 5.500 posti reali disponibili. Ci sono, dunque, in Italia circa 18.000 persone in più rispetto ai posti disponibili e finora la situazione non è migliorata nonostante gli annunci della politica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Carceri sovraffollate, suicidi e carenza di personale: il bilancio di fine anno del garante Ciambriello

Leggi anche: Carceri sovraffollate e suicidi, il grido di allarme di Antigone e Comunità San Benedetto al Porto

Leggi anche: Carceri sotto la lente. Strutture fatiscenti e sovraffollate. Ed è emergenza personale

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Carceri sovraffollate, suicidi, morti e carenza di agenti aggravano la crisi.

CNPP-SPP. Basilicata e Italia: carceri in crisi, aumentano detenuti e suicidi - A fine anno, i dati sul sistema penitenziario italiano e lucano tracciano un quadro preoccupante. lasiritide.it