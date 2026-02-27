Carboni sfortunatissimo nuova rottura dei legamenti | il classe 2005 di proprietà dell’Inter dovrà stare fermo per diversi mesi

Un calciatore classe 2005 di proprietà dell’Inter si è infortunato al legamento, subendo una nuova rottura che lo terrà lontano dal campo per diversi mesi. Si tratta di un episodio che si aggiunge a una serie di problemi fisici già affrontati dal giocatore, che dovrà affrontare un lungo periodo di riabilitazione prima di poter tornare a giocare.

