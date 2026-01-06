Valentin Carboni saluta il Genoa il messaggio del trequartista di proprietà dell’Inter | nuovo prestito per lui – FOTO
Valentin Carboni annuncia il suo saluto al Genoa, confermando il termine della sua esperienza nel club. Il trequartista, di proprietà dell’Inter, si prepara per un nuovo prestito al Racing de Avellaneda, proseguendo così il suo percorso di crescita e sviluppo professionale. Questa fase rappresenta un importante passo nella sua carriera, con l’obiettivo di consolidare le proprie competenze e contribuire alle future sfide.
Valentin Carboni saluta il Genoa, il messaggio del trequartista di proprietà dell’Inter: pronto il nuovo prestito al Racing de Avellaneda Avventura al capolinea per Valentin Carboni. Il talento argentino classe 2005 interrompe anticipatamente il prestito al Genoa, dove ha trovato poco spazio nelle rotazioni del tecnico Daniele De Rossi. Il giocatore di proprietà dell’Inter vola . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
