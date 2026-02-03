Inter-Torino ampio turnover | Chivu pensa di lanciare il classe 2005 dal primo minuto

Cristian Chivu pensa di lanciare il classe 2005 dal primo minuto nella partita di domani, i quarti di finale di Coppa Italia. L’allenatore rossonero ha deciso di fare un ampio turnover e potrebbe far esordire in campo il giovane promettente, dando spazio a qualche cambio rispetto alla formazione titolare. La scelta mira a dare respiro ai giocatori più usurati e a testare i giovani in una partita importante.

Inter-Torino. C'è una soluzione che prende sempre più corpo nella testa di Cristian Chivu in vista della sfida di domani contro il Torino, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Secondo quanto riferisce Sport Mediaset, il tecnico nerazzurro starebbe seriamente valutando l'ipotesi di lanciare dal primo minuto Leonardo Bovo in mezzo al campo. Il centrocampista classe 2005, reduce dallo scudetto vinto con la Primavera dell'Inter e oggi punto di riferimento dell' Under 23 guidata da Stefano Vecchi, ha già assaggiato il calcio dei grandi con un breve impiego contro il Venezia. Contro i granata potrebbe arrivare un'occasione ben più sostanziosa, anche per consentire a Piotr Zielinski di rifiatare.

