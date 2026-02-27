Caprile fa una parata senza senso su Pellegrino | reattività forza e istinto in un solo gesto

Da fanpage.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso del primo tempo di Parma-Cagliari, Elia Caprile effettua una parata su Pellegrino che desta attenzione. Il portiere rossoblù mostra reattività, forza e istinto in un solo gesto, intervenendo nei minuti finali della prima parte di gioco. La scena si svolge davanti alla porta del Cagliari, senza ulteriori approfondimenti sul contesto.

Elia Caprile fa una parata senza senso su Pellegrino nei minuti finali del primo tempo di Parma-Cagliari: reattività, forza e istinto in un solo gesto per il portiere rossoblù. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Juve Napoli Primavera 2-1 LIVE: Nava miracoloso, parata senza senso che salva i bianconeridi Fabio ZaccariaJuve Napoli Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 22ª giornata di campionato...

Leggi anche: Avellino-Palermo, Palumbo: “Un gesto d’istinto, peccato non averla chiusa”

Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento.

Temi più discussi: Cagliari Lazio, intervista Elia Caprile; Cagliari-Lazio, le pagelle: Palestra devastante, 7. Pellegrini lo soffre: 5; La Serie A celebra Caprile: Grande parata; Caprile e Palestra, l’Italia chiamò! Previsto un incontro con Gattuso e Buffon.

caprile fa una parataCagliari-Lazio, Caprile: «Venivo da una brutta prova, questa è andata bene»Il pareggio di oggi Caprile lo giudica così: «Giocando contro una grande squadra le cose a volte riescono meglio. Oggi è andata bene, avevamo trovato anche il gol: peccato che sia stato annullato, ma ... unionesarda.it

Anche qualche tifoso dell'Hellas ha applaudito Elia CaprileQuei cinque secondi nei quali il portiere del Cagliari ha dimostrato che una parata può essere una dimostrazione universale di bellezza Si fa presto a dire che una parata, una grande parata, vale un ... ilfoglio.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.