Juve Napoli Primavera 2-1 LIVE | Nava miracoloso parata senza senso che salva i bianconeri

di Fabio Zaccaria Juve Napoli Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 22ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera dopo la sconfitta dell’ultima giornata contro il Lecce fuori casa ospita il Napoli, gara fondamentale fra 2 formazioni con gli stessi punti in classifica. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Napoli Primavera 2-1: sintesi e moviola. 90? Allaccio fra Elimoghale e Colella, giallo per il bianconero 85? Makiobo cerca la conclusione da fuori, Spinelli para in due tempi 80? PARA NAVA SU BORRIELLO- Napoli pericoloso, Borriello si fa spazio e calcia: Nava effettua la prima parata del match, decisiva 76? GOL DEL NAPOLI- Borriello spiazza Nava, si riapre la gara 75? RIGORE PER IL NAPOLI- Ingenuo Verde, fallo su Borriello e gara che si può riaprire 74? Dolorante Elimoghale, temporaneamente fuori dal campo il giocatore di Padoin 70? Conclusione alta di Elimoghale, ottimo però l’ingresso del classe 2009 67? Giro palla del Napoli, bianconeri però attenti a recuperare il pallone 63? VERDE VICINO AL GOL- Magia di Merola, tunnel e di esterno serve per Grelaud, il belga mette al centro con Verde che colpisce al volo: miracolo di Spinelli 62? Ora il Napoli prova a rialzare il pressing, bianconeri però reattivi nel riprendere subito il possesso 56? GOL DI MONTERO- Calcio d’angolo per i bianconeri, Montero liberissimo, aggancia e calcia sul primo palo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

