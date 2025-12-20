Avellino-Palermo Palumbo | Un gesto d’istinto peccato non averla chiusa

Martin Palumbo è stato protagonista nel pareggio tra Avellino e Palermo, entrando nel secondo tempo e segnando un gol importante nel finale. La sua rete, realizzata con una sforbiciata, ha permesso ai biancoverdi di ottenere un punto prezioso, mantenendo aperte le possibilità di risultato. Un gesto d’istinto, peccato non averla chiusa.

Avellino-Palermo, Palumbo: «Gol d’istinto e un punto che dà fiducia» - Il gol dell’89’ porta la sua firma e salva l’Avellino nel finale contro il Palermo. ilovepalermocalcio.com

Avellino-Palermo 2-2: emozioni e colpi di scena al Partenio - Palermo di Sabato 20 dicembre 2025: Biasci e Palumbo per gli irpini, Ranocchia e Pohjanpalo per i rosanero. calciomagazine.net

LIVE AVELLINO-PALERMO 1-2: POHJANPALO SU RIGORE! - facebook.com facebook

Le probabili formazioni di Avellino-Palermo, Inzaghi deve rinunciare per la prima volta a Pierozzi. Al suo posto Bereszynski x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.