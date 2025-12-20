Avellino-Palermo Palumbo | Un gesto d’istinto peccato non averla chiusa

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martin Palumbo è stato protagonista nel pareggio tra Avellino e Palermo, entrando nel secondo tempo e segnando un gol importante nel finale. La sua rete, realizzata con una sforbiciata, ha permesso ai biancoverdi di ottenere un punto prezioso, mantenendo aperte le possibilità di risultato. Un gesto d’istinto, peccato non averla chiusa.

Martin Palumbo è uno degli uomini copertina del 2-2 tra Avellino e Palermo. Entrato dalla panchina, il centrocampista biancoverde firma nel finale la rete del pareggio con una sforbiciata che rimette in equilibrio una gara rimasta aperta fino all’ultimo secondo.Il gesto tecnico e il pareggio“Il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

