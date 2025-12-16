Nel cuore della Capitale della cultura arde il fuoco di Olimpia il sindaco | Un simbolo che unisce

Nel centro di Milano, prende vita il simbolo dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. Dopo una staffetta che ha attraversato l’Italia, il fuoco olimpico arde nella capitale della cultura, rappresentando unità e speranza. L’atto culminante si è svolto a piazza Vittorio Emanuele, con Elena Dibatista che ha acceso il braciere, sigillando simbolicamente l’inizio delle celebrazioni.

In città arde il fuoco dei giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026, dopo una lunga staffetta partita dalla Valle dei Templi di Agrigento, a Elena Dibbatista, ultima tedofora, il compito di accendere il braciere posto sul palco di piazza Vittorio Emanuele.

