Caos scioperi 12 dicembre | si fermano Treni bus scuole Orari e categorie
Venerdì 12 dicembre si registrano numerosi scioperi che coinvolgono treni, bus e scuole, creando disagi per pendolari, studenti e lavoratori pubblici. Ecco gli orari e le categorie coinvolte, per consentire a tutti di organizzarsi al meglio di fronte a questa giornata di mobilitazione e possibili disservizi nei trasporti e nelle attività pubbliche.
Tutti gli orari degli scioperi di oggi venerdì 12 dicembre. Problemi per i trasporti, scuole e lavoratori della PA. Tutti i disagi Treni bloccati, autobus fermi, personale scolastico in agitazione. Questo venerdì, 12 dicembre, è iniziato sotto il segno dei disagi e degli scioperi. A fermarsi sono tutte le lavoratrici e i lavoratori dei settori pubblici e privati, compresi appalti e servizi strumentali. Sono già iniziati i disagi per numerosi lavoratori e per milioni di italiani. – cityrumors.it – Ansa Foto Lo sciopero è stato proclamato per “ aumentare le risorse per sostenere i rinnovi dei contratti pubblici e privati estendendo la tassazione degli incrementi salariali per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori e una vera riforma delle pensioni che superi la legge Fornero e introduca una pensione di salvaguardia per giovani e precari”, senza dimenticare la richiesta di “assumere provvedimenti e investimenti diretti a rilanciare le politiche industriali e del terziario per contrastare le delocalizzazioni, creare nuovo lavoro e dare seguito a una vera strategia di sviluppo per il Paese e per il Mezzogiorno”. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
SCIOPERO 12 DICEMBRE, PER UN'ITALIA CON PIU' DIRITTI