Autovelox a Roma | nuovi dispositivi in arrivo le strade interessate

Si moltiplicano gli occhi elettronici a controllo della velocità nelle strade ad alto rischio della Capitale. Il piano prevede un totale di 60 autovelox, alcuni prossimi all'attivazione, altri 13 nella prima parte del 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Autovelox a Roma: nuovi dispositivi in arrivo, le strade interessate

