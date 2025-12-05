Roma caccia al bomber | Massara stringe il cerchio su Zirkzee Yuri Alberto e Fabio Silva

Una certezza ormai circola senza filtri a Trigoria: la Roma interverrà con decisione sul reparto offensivo a gennaio. È lì che si decidono le stagioni, è lì che Gasperini pretende il salto di qualità per trasformare un percorso positivo in una cavalcata memorabile. Come riportato dal Corriere dello Sport, Frederic Massara ha individuato tre profili di alto livello, diversi per caratteristiche ma tutti potenzialmente determinanti: Joshua Zirkzee, Yuri Alberto e Fabio Silva. Operazioni costose, non solo per cartellino e stipendio, ma per il loro peso specifico tecnico. E c’è un dato significativo: tutti e tre hanno già dato il proprio gradimento alla Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, caccia al bomber: Massara stringe il cerchio su Zirkzee, Yuri Alberto e Fabio Silva

