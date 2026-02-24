Dossieraggi il cerchio si stringe su de Raho Gasparri | Il Pd ribalta la verità

La commissione parlamentare Antimafia ha approvato la relazione di maggioranza che accusa un militare della Guardia di finanza di aver effettuato accessi illeciti a dossier di politici ed economici, causando un aumento delle tensioni politiche. Gasparri critica il Partito Democratico, accusandolo di ribaltare la verità sui fatti. Il caso si concentra sulle attività di Striano, coinvolto in un'indagine che mette in discussione la trasparenza delle operazioni di sicurezza. La questione resta al centro del dibattito politico.

La commissione parlamentare Antimafia ha approvato la relazione di maggioranza, proposta dalla presidente Chiara Colosimo, sulla vicenda del cosiddetto dossieraggio di esponenti politici e del mondo economico mediante "l'effettuazione degli accessi illeciti da parte del Tenente Pasquale Striano, militare della Guardia di finanza in servizio presso il c.d. 'Gruppo s.o.s.' istituito presso la Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo". La relazione di poco meno di 200 pagine, depositata in commissione il 14 gennaio scorso, è il frutto dell'analisi di una serie di documenti, di cui 66 mila pagine provenienti solo dalla Procura di Roma, e delle audizioni svolte a palazzo San Macuto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Antimafia: Gasparri, 'chiarezza su rapporti Report-Bellavia e Striano-De Raho'Il senatore Gasparri ha richiesto maggiore chiarezza sui rapporti tra Report, Bellavia e Striano-De Raho, evidenziando come Bellavia abbia redatto un documento con l’elenco dei magistrati con cui collaborava, in un contesto di attività legittima.

Esposto di Gasparri in Procura sullo scandalo Report-Bellavia. La Lega attacca anche su De RahoMaurizio Gasparri ha depositato un esposto presso la procura di Milano riguardo allo scandalo dei presunti dossier nel caso Bellavia-Report.