Il concorso nazionale di musica “Allegro Molto” ha annunciato l’apertura delle iscrizioni, con un programma più ricco rispetto alle edizioni precedenti. La manifestazione si svolgerà dal 23 maggio al 14 giugno, e da lunedì sarà possibile registrarsi attraverso il sito ufficiale. Gli organizzatori invitano i partecipanti a prepararsi per questa nuova edizione, che promette di coinvolgere molte giovani promesse del settore.

Il concorso nazionale di musica “Allegro Molto“ apre le iscrizioni, ampliando il programma. La manifestazione è in programma dal 23 maggio al 14 giugno, ma già da lunedì sarà possibile iscriversi sul sito www.allegromolto.it. Organizzato sotto la direzione artistica del maestro Davide Antonio Rizzo, con il compositore e organista Andrea Gottardello e il direttore d’orchestra Francesco Corti, il concorso porta da tre a cinque le sezioni: non solo le solistiche pianoforte, organo e fisarmonica, ma ora anche musica da camera e Cantemus, dedicata alla musica sacra che riunisce esecuzione, improvvisazione e composizione. La sezione di musica da... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cantemus musica sacra. Allegro Molto raddoppia

«Allegro ma non troppo»: se Barbareschi intervista (molto bene) BarbareschiIl genere televisivo più economico dopo i talk show è quello che incentra i programmi esclusivamente sulle interviste nutrite dalla reciproca vanità...

Concerto di musica sacra per l’ImmacolataNon solo luci e intrattenimenti, soprattutto per i bambini, Agliana si illumina anche di musica nel programma di iniziative per le festività...

Temi più discussi: Cantemus musica sacra. Allegro Molto raddoppia; Torna Allegro Molto: il concorso nazionale di musica Città di Mozzate; Mozzate, torna il concorso nazionale di musica Allegro Molto: conferenze, concerti in città.

Cantemus musica sacra. Allegro Molto raddoppiaIl concorso nazionale di musica Allegro Molto apre le iscrizioni, ampliando il programma. La manifestazione è in programma dal ... ilgiorno.it

Torna Allegro Molto: il concorso nazionale di musica Città di MozzateE' stata presentata in questi giorni la seconda edizione del concorso musicale Allegro Molto – Città di Mozzate, in programma dal 23 maggio al 14 giugn ... settenews.it

Si è tenuta questa mattina, nella sala consiliare del comune di Mozzate, la presentazione ufficiale della seconda edizione del concorso nazionale di musica Allegro Molto® – città di Mozzate. L'incontro, moderato da Federico Castelli, ha visto gli interventi del d - facebook.com facebook