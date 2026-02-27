Cantemus musica sacra Allegro Molto raddoppia
Il concorso nazionale di musica “Allegro Molto” ha annunciato l’apertura delle iscrizioni, con un programma più ricco rispetto alle edizioni precedenti. La manifestazione si svolgerà dal 23 maggio al 14 giugno, e da lunedì sarà possibile registrarsi attraverso il sito ufficiale. Gli organizzatori invitano i partecipanti a prepararsi per questa nuova edizione, che promette di coinvolgere molte giovani promesse del settore.
Il concorso nazionale di musica “Allegro Molto“ apre le iscrizioni, ampliando il programma. La manifestazione è in programma dal 23 maggio al 14 giugno, ma già da lunedì sarà possibile iscriversi sul sito www.allegromolto.it. Organizzato sotto la direzione artistica del maestro Davide Antonio Rizzo, con il compositore e organista Andrea Gottardello e il direttore d’orchestra Francesco Corti, il concorso porta da tre a cinque le sezioni: non solo le solistiche pianoforte, organo e fisarmonica, ma ora anche musica da camera e Cantemus, dedicata alla musica sacra che riunisce esecuzione, improvvisazione e composizione. La sezione di musica da... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
«Allegro ma non troppo»: se Barbareschi intervista (molto bene) BarbareschiIl genere televisivo più economico dopo i talk show è quello che incentra i programmi esclusivamente sulle interviste nutrite dalla reciproca vanità...
Concerto di musica sacra per l’ImmacolataNon solo luci e intrattenimenti, soprattutto per i bambini, Agliana si illumina anche di musica nel programma di iniziative per le festività...
Temi più discussi: Cantemus musica sacra. Allegro Molto raddoppia; Torna Allegro Molto: il concorso nazionale di musica Città di Mozzate; Mozzate, torna il concorso nazionale di musica Allegro Molto: conferenze, concerti in città.
Cantemus musica sacra. Allegro Molto raddoppiaIl concorso nazionale di musica Allegro Molto apre le iscrizioni, ampliando il programma. La manifestazione è in programma dal ... ilgiorno.it
Torna Allegro Molto: il concorso nazionale di musica Città di MozzateE' stata presentata in questi giorni la seconda edizione del concorso musicale Allegro Molto – Città di Mozzate, in programma dal 23 maggio al 14 giugn ... settenews.it
Si è tenuta questa mattina, nella sala consiliare del comune di Mozzate, la presentazione ufficiale della seconda edizione del concorso nazionale di musica Allegro Molto® – città di Mozzate. L'incontro, moderato da Federico Castelli, ha visto gli interventi del d - facebook.com facebook