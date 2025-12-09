Allegro ma non troppo | se Barbareschi intervista molto bene Barbareschi

Feedpress.me | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il genere televisivo più economico dopo i talk show è quello che incentra i programmi esclusivamente sulle interviste nutrite dalla reciproca vanità dell’intervistato e dell’intervistatore. Lo scambio di ipocrisie in queste trasmissioni è palese e fastidioso: l’ospite è contento di essere al centro della scena e pensa di essere stato scelto per le sue intrinseche qualità, il conduttore. 🔗 Leggi su Feedpress.me

allegro ma non troppo se barbareschi intervista molto bene barbareschi

© Feedpress.me - «Allegro ma non troppo»: se Barbareschi intervista (molto bene) Barbareschi

Napoli, arriva la sanzione per il titolarissimo: “Era troppo allegro dopo il PSV” | Ora non gioca più

“Allegro ma non troppo”, intervista a Luca Barbareschi: “Nessun rimpianto, dalla vita ho avuto tutto. I tagli al cinema? In questi anni molti hanno truffato”

allegro troppo barbareschi intervista«Allegro ma non troppo»: se Barbareschi intervista (molto bene) Barbareschi - Il genere televisivo più economico dopo i talk show è quello che incentra i programmi esclusivamente sulle interviste nutrite dalla reciproca vanità dell’intervistato e dell’intervistatore. Secondo msn.com