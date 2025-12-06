Concerto di musica sacra per l’Immacolata

Non solo luci e intrattenimenti, soprattutto per i bambini, Agliana si illumina anche di musica nel programma di iniziative per le festività natalizie, curato dal Comune e associazione Artigiano. La novità del "Natale ad Agliana" edizione 2025 è la "Casa di Babbo Natale", che sarà inaugurata oggi, sabato 6 dicembre, alle 15, nella storica sede della Misericordia in via Matteotti. Appuntamento molto atteso con il canto e la musica lunedì 8 dicembre, alle 21, nella chiesa di San Piero, dove il locale Coro Polifonico Terra Betinga ospiterà la giovane orchestra barocca Maic Music Academy per il tradizionale "Concerto di Natale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

