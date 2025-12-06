Concerto di musica sacra per l’Immacolata
Non solo luci e intrattenimenti, soprattutto per i bambini, Agliana si illumina anche di musica nel programma di iniziative per le festività natalizie, curato dal Comune e associazione Artigiano. La novità del "Natale ad Agliana" edizione 2025 è la "Casa di Babbo Natale", che sarà inaugurata oggi, sabato 6 dicembre, alle 15, nella storica sede della Misericordia in via Matteotti. Appuntamento molto atteso con il canto e la musica lunedì 8 dicembre, alle 21, nella chiesa di San Piero, dove il locale Coro Polifonico Terra Betinga ospiterà la giovane orchestra barocca Maic Music Academy per il tradizionale "Concerto di Natale". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Imperdibile concerto di Natale di Donatori di Musica il prossimo giovedì 11 dicembre al CORE. Vi aspettiamo ! Sarà bellissimo, fidatevi ? - facebook.com Vai su Facebook
La musica della Fanfara della #PoliziadiStato accende la magia del Natale alla stazione Termini di Roma. Brani tradizionali e musiche natalizie in un concerto con oltre 300 studenti organizzato dalla #Poliziaferroviaria e presentato da Pino Insegno. #essercis Vai su X
Concerto di musica sacra per l’Immacolata - Grande attesa per l’8 dicembre nella chiesa di San Piero ad Agliana, con il Coro Polifonico Terra Betinga e la Maic Music Academy ... Come scrive lanazione.it
'Napoli Musica Sacra Festival' chiude con un omaggio a Scarlatti - Il Napoli Musica Sacra Festival chiude la sua quarta edizione oggi con un omaggio ad Alessandro Scarlatti, "cuore della Scuola napoletana e maestro della sintassi musicale barocca italiana" come evide ... Lo riporta ansa.it