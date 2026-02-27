Canile vandalizzato | il grande cuore dei genovesi gara di solidarietà e danni ripristinati

A gennaio, un vandalo ha aggredito i volontari del canile Monte Gazzo e ha usato una pala per danneggiare la struttura. In risposta a questo episodio, i cittadini di Genova si sono uniti in una gara di solidarietà, riparando i danni e dimostrando il loro sostegno alla struttura. La comunità ha così mostrato il suo impegno nel proteggere e sostenere il rifugio per animali.

Clara Bongiorno del canile Monte Gazzo: "Ringraziamo i genovesi e anche Asef per l'aiuto che ci hanno dato a superare anche questo momento" Il grande cuore dei genovesi per aiutare il canile Monte Gazzo dopo l'assalto di un vandalo che, a gennaio, aveva danneggiato la struttura con una pala dopo aver aggredito i volontari. Sosteneva che i propri cani si trovassero nella struttura. Quanto può essere preziosa una lampada led a rilevazione di movimento? O una bacheca con il vetro infrangibile? E ancora: che valore si può attribuire a un piccolo impianto elettrico, sfilabile e a norma, per alimentare il sistema di illuminazione notturno? Per chi vive di lasciti e donazioni, la spesa, per quanto contenuta, può essere enorme.