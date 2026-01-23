Il cimitero di Fiesole, recentemente vandalizzato, è stato riaperto. Le famiglie dei defunti si stanno impegnando per riparare i danni e ripristinare il rispetto dei luoghi. Un clima di sobrietà e collaborazione ha preso il posto del vandalismo, con cittadini e operatori che lavorano insieme per mantenere la dignità e il decoro del cimitero.

"Anche tu qui per la caccia al tesoro?". Chiede un signore, cercando di sdrammatizzare, mentre rovista fra i cumuli di vasi, bicchieri metallici e fiori di plastica, diligentemente raccolti e ordinati per le varie tipologie dagli operatori del cimitero di Fiesole. Dopo i gravi atti di vandalismo, avvenuti nella notte fra il 16 e 17 gennaio, il cancello ha riaperto il camposanto monumentale ai familiari, che con pazienza tentano di sistemare le tombe dei loro cari. Un lavoro non facile: tanti gli arredi che mancano all’appello, finiti chissà dove; è pure difficile capire le relative tombe di appartenenza di quelli scampati alla furia, che non ha risparmiato nessuna parte del cimitero, strappando fiori e vasi da loculi, forni e ossarini di tutte le file a altezza uomo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Riaperto il cimitero vandalizzato. Familiari tentano di riparare i danni

Leggi anche: Orio Litta, vandalizzato il cimitero comunale nei giorni della memoria

Muro del cimitero vandalizzato con scritte. Il Municipio condanna il gesto e ripulisceIl Municipio ha condannato il vandalismo avvenuto sul muro del cimitero di corso Europa, dove era apparsa la scritta

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Riaperto il cimitero vandalizzato. Familiari tentano di riparare i danni; Cimitero devastato: fiori bruciati, colpite croci e lapidi. Accertamenti su una donna.

Marsala, miglioramento delle condizioni meteo: riaperto il Cimitero, verifiche in corso per giardini e parchi comunali - facebook.com facebook