Aggressione a Castiglione dei Genovesi Vietri FdI | Solidarietà al sindaco violenza da condannare

L'aggressione avvenuta a Castiglione dei Genovesi nei confronti del sindaco Carmine Siano rappresenta un episodio di grande gravità, che richiede una ferma condanna. La vicenda solleva questioni di sicurezza e rispetto delle istituzioni, e sottolinea l'importanza di mantenere un impegno costante per la tutela del confronto civile e democratico. La comunità e le autorità devono lavorare insieme per garantire un ambiente di rispetto e legalità.

Tempo di lettura: < 1 minuto "Quanto accaduto al sindaco di Castiglione del Genovesi Carmine Siano e' un fatto gravissimo che suscita sconcerto e profonda preoccupazione. Un'aggressione violenta e inspiegabile che colpisce non solo una persona, ma l'intera comunità che egli rappresenta". Lo dichiara, in una nota, il deputato Imma Vietri, commissario provinciale di Fratelli d'Italia Salerno. "Al primo cittadino rivolgo la mia piena solidarietà e i migliori auguri di pronta guarigione, esprimendo al tempo stesso vicinanza alla sua famiglia e ai cittadini di Castiglione del Genovesi, comprensibilmente scossi da questo episodio.

