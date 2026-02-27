Candi | Playoff partite sempre belle ma ora è diverso

La squadra di pallavolo si prepara ai quarti di finale dei playoff scudetto, dopo aver concluso la fase regolare con una serie di vittorie. Le partite si sono svolte nelle ultime settimane e hanno portato alla qualificazione della formazione. La squadra affronta ora le sfide decisive per conquistare un posto nelle semifinali.

La stagione pallavistica procede a ritmo serrato e la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia si presenta ai quarti di finale dei play-off scudetto dopo aver conquistato l'accesso alle finali della Challenge Cup. La squadra si prepara a scendere in campo a Milano contro la Numia Milano, tra le principali sessioni della fase decisiva della stagione. La formazione marchigiana affronterà una Numia Milano che vanta tra le sue fila Paola Egonu e Anna Danesi. L'esito della serie determinerà l'accesso alle fasi avanzate, con la partita di andata in trasferta e la seconda in casa. Gara di andata: 1 marzo alle 17, all'Allianz Cloud di Milano. Gara di ritorno: 4 marzo alle 20:30 presso la Vitrifrigo Arena di Pesaro.