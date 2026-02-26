Diciannove atlete, di cui molte all’esordio, per una grande giornata di sport. La Polisportiva Barbanella Uno ha preso parte alla prima prova del campionato a squadre di federazione categoria LC3 e LD3 base e avanzato che si è tenuta a Livorno. Vittorie, successi, e risultati importanti per i vari gruppi della società grossetana. Piazzamenti e vittorie preziose per le giovani atlete maremmane. Vince nella categoria ’LC3 avanzato Allieve’ la squadra della Polisportiva Barbanella Uno composta da Miriam Di Gregorio, Emma Mori, Aurora Romiti e Mia Del Ghianda, atlete al loro debutto in questa categoria. Primo posto nella categoria ’LD3 avanzato’... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Categorie ’Lc3’ e ’Ld3’ Base e Avanzato. Barbanella Uno. Ottime prestazioni

Leggi anche: Cragno non ha dubbi su Di Gregorio: «Da Juve? Sta dimostrando che ci può stare, ottime le sue prestazioni». Il commento sull’ex Monza

Come usiamo ChatGPT? Uno studio identifica quattro categorie di utentiAppassionati, pragmatici, cauti ed esploratori: uno studio di Oxford ha classificato gli utenti in 4 gruppi.

Argomenti discussi: Categorie ’Lc3’ e ’Ld3’ Base e Avanzato. Barbanella Uno. Ottime prestazioni.

Categorie ’Lc3’ e ’Ld3’ Base e Avanzato. Barbanella Uno. Ottime prestazioniDiciannove atlete, di cui molte all’esordio, per una grande giornata di sport. La Polisportiva Barbanella Uno ha preso parte ... sport.quotidiano.net

Le atlete della Polisportiva Barbanella portano a casa straordinari risultatiAl loro esordio nella categoria Lc3 allieve, Emma Mori, Miriam di Gregorio e Mia Del Ghianda conquistano la medaglia di bronzo, mentre nella categoria Ld3 base allieve, sale sul gradino più alto del ... maremmanews.it