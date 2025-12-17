Avvicendamento al Comando della Brigata Folgore | subentra il colonnello Paduano
A Pisa, presso il Centro Addestramento di Paracadutismo, si è svolto l’importante avvicendamento al comando della Brigata “Folgore”. Con la presenza di alte autorità civili e militari, si è perfezionato il passaggio di testimone tra il generale Bernacca e il colonnello Paduano, segnando un nuovo capitolo nella storia di questa storica unità paracadutisti.
Pisa, 17 dicembre 2025 – Si è svolto, presso il Centro Addestramento di Paracadutismo, l’avvicendamento al vertice della Brigata paracadutisti “Folgore” tra il generale di brigata Federico Bernacca, e il colonnello Dario Paduano, alla presenza del Comandante delle Forze Operative Terrestri, generale di Corpo d’Armata Lorenzo D’Addario, e di numerose autorità civili, militari e religiose locali. Il generale Bernacca ha lasciato il comando al termine di un periodo caratterizzato da attività operative e addestrative, condotte dai baschi amaranto sia in territorio nazionale, sia all’estero. Inoltre, l’unità è stata interessata nello sviluppo di diverse progettualità di potenziamento mirate a garantire ed incrementare le capacità operative del personale in un’ottica di efficienza e di versatilità d’impiego ponendo particolare enfasi sulle capacità di poter operare negli attuali scenari. 🔗 Leggi su Lanazione.it
