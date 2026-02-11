Casalgrande fermato con denaro e quasi 30 chili di droga

Un uomo di Casalgrande è stato fermato dalla polizia con quasi 30 chili di droga e una grossa somma di denaro. Tutto è iniziato quando gli agenti hanno notato un’auto entrare nel parcheggio di un’azienda ceramica e cercare di allontanarsi rapidamente, come se volesse evitare un controllo. Gli agenti hanno deciso di seguirlo e, dopo averlo fermato, hanno trovato la droga e il denaro nascosti nell’auto. Ora l’uomo si trova in caserma, in attesa di essere interrogato.

Casalgrande (Reggio Emilia), 11 febbraio 2026 – Il sospetto è scattato quando è stata notata un’auto accedere al parcheggio di una azienda ceramica, nel tentativo di sottrarsi a un controllo. Il motivo? Evitare il recupero da parte dei carabinieri di un carico di droga destinato anche alla piazza reggiana. L’operazione, nonostante un tentativo di fuga tra aiuole e recinzioni, ha portato al sequestro di quasi trenta chili tra hashish e cocaina, oltre a migliaia di euro in denaro contante. I carabinieri del nucleo operativo di Castelnovo Monti con i colleghi di Casalgrande hanno arrestato un giovane di 25 anni, di origine nordafricana, ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Casalgrande, fermato con denaro e quasi 30 chili di droga Approfondimenti su Casalgrande Droga Retata anti-droga: beccati con oltre due chili di cocaina e denaro contante La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. 🇮🇹 𝗚𝗶𝗼𝗿𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗥𝗶𝗰𝗼𝗿𝗱𝗼 – 𝗖𝗮𝘀𝗮𝗹𝗴𝗿𝗮𝗻𝗱𝗲 Questa mattina, in 𝗣𝗶𝗮𝘇𝘇𝗮 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶𝗿𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗟𝗶𝗯𝗲𝗿𝘁𝗮̀, il Comune di Casalgrande ha celebrato il 𝗚𝗶𝗼𝗿𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗥𝗶𝗰𝗼𝗿𝗱𝗼 con una cerimonia sobria e solenne, alla presenza delle autorità civili, re - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.