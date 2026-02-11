A 13 anni porta in classe una pistola giocattolo | denunciato il padre
Un ragazzo di 13 anni ha portato in classe una pistola giocattolo senza tappo rosso. La dirigente scolastica ha chiamato i carabinieri, che sono intervenuti e hanno denunciato il padre del giovane per porto abusivo di armi.
A 13 anni ha portato a scuola una pistola priva del tappo rosso e i carabinieri, avvertiti dalla dirigente scolastica, hanno denunciato il padre per porto porto abusivo di armi. E’ quanto accaduto in un istituto scolastico di primo grado del sud Salento. A segnalare la cosa alla preside sono stati i docenti della classe del tredicenne. Dalle verifiche è risultato che si trattava di una pistola da softair (il gioco dove vengono simulate operazioni militari o di polizia) trovata addosso ad uno studente della terza media. 🔗 Leggi su Feedpress.me
