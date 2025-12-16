Calusco d’Adda l’annuncio di Terzi | Il nuovo ponte San Michele sarà a fianco dell’attuale

A Calusco d’Adda, si annuncia che il nuovo ponte San Michele sorgerà accanto all’attuale, segnando un passo importante nel progetto di sostituzione. L’intervento mira a migliorare la viabilità tra le province di Lecco e Bergamo, garantendo maggior sicurezza e efficienza nel collegamento. Ecco le ultime novità sulla realizzazione di questa infrastruttura strategica.

Calusco d’Adda. Passi in avanti nel percorso che porterà alla realizzazione del nuovo ponte sul’Adda tra le province di Lecco e Bergamo in sostituzione del San Michele. Dopo aver vagliato le diverse possibilità, la decisione di Rfi – Rete Ferroviaria Italiana Spa – è di costruire la nuova opera a fianco di quella attuale, la miglior collocazione possibile al termine del dibattito pubblico aperto lo scorso maggio. “Rfi – annuncia l’assessore regionale alle Infrastrutture e opere pubbliche, Claudia Terzi – ha pubblicato lunedì 15 dicembre il documento conclusivo con cui si chiude il dibattito pubblico riguardante il progetto: il nuovo San Michele sarà in affiancamento all’attuale”. Bergamonews.it

