A Paderno d’Adda, si apre un nuovo capitolo con la costruzione del ponte San Michele, posizionato accanto al vecchio viadotto. Questa novità ha suscitato reazioni contrastanti tra residenti e autorità, evidenziando le diverse opinioni sulla gestione delle infrastrutture e sul futuro del territorio.

© Ilgiorno.it - Paderno d’Adda, il nuovo ponte San Michele accanto al vecchio viadotto: tutti (o quasi) scontenti

Paderno d’Adda (Lecco) – Un nuovo ponte praticamente attaccato al vecchio. In termini tecnici: “In stretto affiancamento”. Il futuro ponte San Michele sull’Adda, tra Paderno in provincia di Lecco e Calusco in quella di Bergamo, verrà costruito accanto al vecchio, storico, ponte S an Michele. Cioè dove nessuno o quasi lo vuole: né i sindaci di quasi tutto il circondario, Brianza compresa; né gli abitanti della zona; non gli ambientalisti; nemmeno i soprintendenti del Ministero della Cultura. Aumento spropositato di traffico e di inquinamento, espropri e abbattimento di abitazioni e negozi, cancellazione del vecchio San Michele dall’elenco dei siti candidati a diventare meraviglia dell’umanità, sono i principali motivi di contrarietà alla scelta. Ilgiorno.it

Ponte fra Calusco e Paderno, Terzi: «Il nuovo San Michele per Rfi sarà affiancato a quello attuale» - Le Ferrovie hanno pubblicato oggi il documento con cui si chiude il dibattito pubblico sul progetto Il progetto del nuovo viadotto sull'Adda fra Paderno e Calusco «dovrà rielaborare la soluzione del n ... bergamo.corriere.it