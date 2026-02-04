Avellino definiti date e orari delle gare dalla 30ª alla 32ª giornata

La Lega B ha annunciato date e orari delle partite dell’Avellino dalla 30ª alla 32ª giornata di Serie BKT. Si tratta di tre incontri fondamentali per la squadra, che si svolgeranno tutte nel mese di marzo. La città si prepara a seguire con attenzione questi appuntamenti importanti per il campionato.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Lega B ha ufficializzato il programma delle gare dalla 30ª alla 32ª giornata del campionato di Serie BKT, delineando un trittico di appuntamenti cruciali per l’Avellino nel mese di marzo. I lupi saranno chiamati a un vero e proprio tour de force tra weekend e turno infrasettimanale, con sfide che potranno dire molto sulle ambizioni biancoverdi in questa fase decisiva della stagione. Si parte domenica 15 marzo, alle ore 15.00, con la trasferta sul campo della Virtus Entella, match delicato contro una formazione organizzata e sempre ostica tra le mura amiche. Pochi giorni dopo, mercoledì 18 marzo alle ore 20. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

