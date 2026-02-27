Calendario A3 Maschile | anticipi e recuperi dei gironi Bianco e Blu

Nel campionato di Serie A3 Credem Banca, la stagione 202526 sta per concludersi con solo due giornate ancora da giocare. Sono stati programmati anticipi e recuperi per le partite dei gironi Bianco e Blu, che completano il calendario. La tabella delle partite è stata aggiornata per garantire il rispetto delle scadenze, mentre le squadre si preparano alle ultime sfide della competizione.

Il campionato di Serie A3 Credem Banca si avvicina alla fase conclusiva della stagione 202526, con sole due giornate rimaste da disputare e un quadro di classifiche ancora molto aperto, specie nei gironi di vertice. L'attenzione si concentra su incontri decisivi che potrebbero definire le mappe del prossimo turno e le squadre qualificate alle fasi di spareggio, rendendo questa weekend una piattaforma di sfide intense e cruciali. Nel girone bianco, il Reggio Emilia ha già conquistato il primo posto, assicurandosi la partecipazione diretta allo Spareggio Promozione. La squadra si prepara a chiudere la Regular Season al meglio, con una situazione di classifica consolidata.