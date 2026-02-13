Calendario A3 Maschile | anticipi e posticipi dell' ottava e sesta giornata di ritorno

Il calendario della Serie A3 Credem Banca si arricchisce di anticipi e posticipi, creando un clima di attesa tra tifosi e appassionati. La sesta e l’ottava giornata di ritorno vedranno sfide importanti, che potrebbero cambiare la classifica. Nel dettaglio, alcune partite si giocheranno già nel primo pomeriggio di sabato, mentre altre sono state spostate a domenica, aumentando la suspense. Questi incontri promettono emozioni e sorprese, con i team pronti a dare il massimo per conquistare punti fondamentali.

Si avvicina un nuovo fine settimana di derby e sorpassi nel panorama della Serie A3 Credem Banca, con otto partite che animeranno i due gironi tra sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026. Le sfide saranno trasmesse in live streaming su YouTube Legavolley, offrendo un quadro chiaro della corsa ai piani alti e della lotta per la salvezza, in una cornice di grande equilibrio tra le squadre in vetta. l’8ª giornata di ritorno del girone Bianco vede Mantova in turno di riposo, con ErmGroup Altotevere San Giustino che apre la giornata sabato 14 febbraio alle 18.00 sul campo di Sav Trebaseleghe, ultima in classifica. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

