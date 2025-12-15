Osservatorio AI nel mondo del lavoro Calderone | Luogo condivisione per monitorare uso tecnologie – Il video

L'Osservatorio AI nel mondo del lavoro nasce come uno spazio di confronto e monitoraggio sull'uso delle tecnologie innovative. Promosso per favorire la collaborazione tra imprese, rappresentanze dei lavoratori e tecnici del settore, mira a favorire un utilizzo consapevole e responsabile dell'intelligenza artificiale nel contesto lavorativo.

(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre 2025 "Un luogo di condivisione tra imprese, rappresentanze dei lavoratori, tecnici del settore. Insomma tutto il mondo del lavoro. Un luogo di adozione di buone prassi e di monitoraggio sugli impatti reali sul mondo del lavoro, per evitare diseconomie e interventi negativi" così la Ministra del Lavoro Calderone, a margine della presentazione dell'osservatorio AI sul mondo del lavoro. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

AI: Calderone, nasce Osservatorio su lavoro, cabina di regia con focus su persone - Benanti presiede comitato etico (Il Sole 24 Ore Radiocor) - ilsole24ore.com

Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro lunedì 15 dicembre Associazione stampa Stampa Estera | Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali presenta a Roma il nuovo Osservatorio sull’adozione dell’IA nel mondo del lavoro. Parteciperanno il Mi x.com