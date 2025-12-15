Calderone | Osservatorio su AI nel mondo del lavoro sarà per noi una cabina di regia – Il video

La ministra Calderone ha presentato l'Osservatorio sull'adozione dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, definendolo una cabina di regia che coordinerà temi chiave attraverso comitati scientifici. Durante la conferenza a Roma, ha sottolineato l'importanza di questa struttura come punto di riferimento strategico per monitorare e guidare l'integrazione dell'AI nel contesto lavorativo.

(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre 2025 "L'osservatorio non è solo un organo di studio, ma una cabina di regia che dovrà affrontare tanti temi tramite comitati scientifici" così la ministra Calderone intervenendo alla conferenza in cui ha presentato l'Osservatorio sull'adozione dell'AI nel mondo del lavoro. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. Open.online Calderone: Osservatorio su AI nel mondo del lavoro sarà per noi una cabina di regia Calderone: "Osservatorio su AI nel mondo del lavoro sarà per noi una cabina di regia" - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. la7.it

AI: Calderone, nasce Osservatorio su lavoro, cabina di regia con focus su persone - Benanti presiede comitato etico (Il Sole 24 Ore Radiocor) - ilsole24ore.com

