Calco un sorpasso e la tragedia Una sola certezza | così la Briantea è una trappola mortale

Un incidente grave si è verificato oggi a Calco, coinvolgendo un'auto che ha effettuato un sorpasso in modo improvviso e pericoloso, invadendo la corsia opposta. La manovra ha portato a un impatto violento, lasciando il bilancio di alcune persone ferite. Le cause esatte dell’incidente restano ancora da chiarire, mentre le autorità stanno raccogliendo le prime testimonianze.

Calco (Lecco), 27 febbraio 2026 – Un sorpasso proibito e l’invasione della corsia opposta. Perché non si sa. Forse un malore, oppure una distrazione, o magari la fretta. Nessuno lo scoprirà mai. Dagli accertamenti svolti dagli agenti della Polizia locale intercomunale dal comandante Alberto Maggioni e dalle testimonianze raccolte, a innescare il drammatico incidente che l’altro pomeriggio sulla Statale Briantea a Calco è costato la vita a due automobilisti e il ferimento di due giovani, sarebbe stato Mirko Formenti, 51 anni di Brivio, che guidava un Fiat Panda e procedeva in discesa, verso Lecco. Oltre a lui, l’unico che avrebbe potuto motivare il perché di quel sorpasso vietato, n ello schianto è morto il 68enne di Perego Francesco Bonfanti, che invece saliva in direzione di Milano e viaggiava sulla giusta corsia di marcia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

