La ciclabile a fianco della Briantea? Una corsa ad ostacoli | così è impraticabile

La pista ciclabile accanto alla Briantea presenta diverse criticità che ne compromettono l’utilizzo quotidiano. Residente di Mozzo e pendolare verso Bergamo, ogni giorno incontro ostacoli e difficoltà che rendono difficile una mobilità sicura e agevole. In questa nota, desidero evidenziare le problematiche riscontrate e sensibilizzare sulle possibili soluzioni per migliorare la fruibilità della pista e la sicurezza di chi la utilizza.

Riceviamo e pubblichiamo. Egregio direttore, sono un residente del comune di Mozzo e tutti i giorni mi reco al lavoro in centro a Bergamo. Lo stesso fa mia moglie. Lungo la strada portiamo i nostri due gemelli all’asilo. Tutto questo in bicicletta; lei con una eBike e carrellino al traino, io con una eBike cargo. Non lo facciamo per questioni di sostenibilità o ideologia. Semplicemente perché è la soluzione più pratica e veloce. L’auto è impraticabile a causa del traffico e della difficoltà di trovare parcheggio. Percorrere 6 km in un’ora è inaccettabile; in bici invece impieghiamo 15-20 minuti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

