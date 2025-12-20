Calciomercato Milan arriva Thiago Silva? Ecco la decisione della dirigenza rossonera

Il calciomercato di gennaio si sta avvicinando sempre di più, e il Milan continua a lavorare: Thiago Silva vicino al ritorno? La situazione.

Thiago Silva in Serie A, niente Milan: va in un’altra big - Il nome di Thiago Silva è da tenere in considerazione per un club di Serie A oltre al Milan. calciomercatonews.com

Milan in chiusura per Fullkrug, idee Süle e Disasi per la difesa. Thiago Silva vicino al Porto - In casa Milan la caccia al difensore si è aperta, invece quella per l’attaccante è in dirittura: Niclas Fullkrug arriverà in prestito con l’opzi ... eurosport.it

MILAN-KOSTIC: TRATTATIVA IN CORSO! Daniele Longo conferma: il Diavolo vuole il gioiello del Partizan Belgrado! Kostic #Milan #Calciomercato #DanieleLongo #Partizan #IgliTare - facebook.com facebook

#calciomercato #Fullkrug: è fatta. #Milan e #WestHam allo scambio di documenti: ecco tutti i dettagli #calciomercato #SempreMilan x.com

