La sessione di mercato invernale del Milan si è chiusa senza grandi colpi a sorpresa. La dirigenza rossonera ha fatto alcune mosse, ma molti tifosi restano delusi per le poche novità. Ora si attende il giudizio dei supporters, che possono esprimersi attraverso il sondaggio inserito nell’articolo. La domanda è semplice: che voto danno al lavoro fatto dalla squadra di mercato del club meneghino?

Nessun acuto finale per il Milan: la sessione di calciomercato inverale 2026 dei rossoneri è terminata senza sussulti sul gong. Dopo l'acquisto di Fullkrug a fine dicembre, il club non ha completato altri colpi per la prima squadra. Massimiliano Allegri dovrà completare la stagione con la rosa che aveva prima di gennaio (tolto Fullkrug ovviamente). Alcune falle sono rimaste scoperte: niente difensore centrale esperto, niente esterno e niente Mateta. Il francese, che sembrava veramente a un passo da sbarcare a Milano, è saltato all'ultimo per un problema al ginocchio rilevato dai medici rossoneri proprio nella giornata odierna. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, che voto date al lavoro della dirigenza rossonera? Il sondaggio

Approfondimenti su Calciomercato Milan

Qual è il vostro giudizio sulla prima parte della stagione 2025-26 del Milan sotto la guida di Allegri? La squadra si è distinta per risultati positivi in campionato e in Champions League, mentre ha incontrato difficoltà in Coppa Italia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

MILAN, LE ULTIME DI CALCIOMERCATO: VLAHOVIC E... | Radio Rossonera Talk

Ultime notizie su Calciomercato Milan

Argomenti discussi: Roma-Milan 1-1: Malen spreca, Pellegrini entra e batte Maignan. Pari per Gasperini che perde Koné; Roma-Milan 1-1, pagelle e tabellino: Modric monumentale, ottimo ingresso di Pellegrini, deludono Soulé e Leao; Roma-Milan 1-1, le pagelle: Maignan super, razzo Celik, male Leao; Serie A, Calciomercato Milan – C’è Aké per la difesa: le ultimissime.

Atalanta, che voto date al calciomercato?Sono state diverse le operazioni di mercato in ingresso e in uscita effettuate dall'Atalanta. Come giudicate il tutto? calcioatalanta.it

Calciomercato, tutti i profili dalla Premier che interessano al MilanUna lista di nomi di profili che potrebbero vestire la maglia rossonera a gennaio ... msn.com

#Calciomercato #Milan, nuovi dettagli su #Mateta: problemi di commissioni e intervento al ginocchio #SempreMilan x.com

#calciomercato #Milan, che guaio! #Mateta saltato all'ultimo dopo le visite mediche. Ora il mercato è chiuso | PM NEWS #SempreMilan - facebook.com facebook