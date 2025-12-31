Calciomercato Inter LIVE | pazza idea Cancelo occhio al ritorno di fiamma per Ederson

Da internews24.com 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui tutte le novità del calciomercato dell'Inter in tempo reale. In questa sessione, vengono riportate le trattative più recenti, le indiscrezioni e gli incontri ufficiali, con un focus particolare sulla possibile idea di Cancelo e il ritorno di Ederson. Restate aggiornati per conoscere gli sviluppi più recenti e le mosse della società nerazzurra nel mercato estivo.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. 🔗 Leggi su Internews24.com

calciomercato inter live pazza idea cancelo occhio al ritorno di fiamma per ederson

© Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: pazza idea Cancelo, occhio al ritorno di fiamma per Ederson

Leggi anche: Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per Ederson? Il piano per il dopo Calhanoglu: l’asse con l’Atalanta può infiammarsi

Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: Ausilio sogna Koné già a gennaio, trovato il vice Sommer? Pazza idea Maignan

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Juventus l’ex Alberto Costa piace all’Inter.

Pazza Inter in Youth League, rimonta nei 7' di recupero: da 1-0 a 1-2 con l'Union Saint Gilloise - Sotto di un goal fino al 91', i nerazzurri allenati da Carbone hanno accesso il pomeriggio di Youth League con una rimonta pazza: da 1- calciomercato.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.