Calciomercato Inter ritorno di fiamma per Ederson? Il piano per il dopo Calhanoglu | l’asse con l’Atalanta può infiammarsi

Sul calciomercato dell'Inter si torna a parlare di Ederson come possibile rinforzo per il centrocampo, in vista della sostituzione di Calhanoglu. L’attenzione si concentra anche sulla collaborazione con l’Atalanta, con strategie che potrebbero rafforzare l’assetto della squadra. Le prossime settimane definiranno le mosse ufficiali e le eventuali trattative in corso.

Inter News 24 Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per Ederson? Il piano per il dopo Calhanoglu: l’asse con l’Atalanta e le mosse per il centrocampo. Il fascicolo relativo a Ederson non è mai stato realmente archiviato sulla scrivania dei dirigenti di Viale della Liberazione. In casa Inter, l’ipotesi di portare a Milano il centrocampista brasiliano rimane viva, sostenuta dalla consapevolezza che le sue caratteristiche fisiche e tecniche sarebbero il tassello mancante per completare lo scacchiere tattico di Cristian Chivu. A rilanciare l’indiscrezione è l’edizione odierna di Tuttosport, che sottolinea come i dialoghi tra i nerazzurri e l’ Atalanta potrebbero presto estendersi oltre le semplici chiacchiere di cortesia, trasformando un interesse latente in una vera trattativa. 🔗 Leggi su Internews24.com

