Calciomercato Inter LIVE | si chiude la sessione invernale retroscena Curtis Jones

La sessione di calciomercato invernale dell’Inter si è conclusa ufficialmente. La società ha portato avanti vari incontri e trattative, anche se non si sono registrati grandi colpi di scena. Nel frattempo, circolano anche voci su un possibile interesse per Curtis Jones, ma nulla di concreto è stato ancora confermato. Ora si aspetta solo di vedere se le operazioni portano i risultati sperati.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: si chiude la sessione invernale, retroscena Curtis Jones Approfondimenti su Inter News 24 Calciomercato Inter LIVE: si chiude la sessione estiva, retroscena Curtis Jones Questa mattina alle 23 si è chiusa ufficialmente la sessione estiva di mercato dell’Inter. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Inter News 24 Argomenti discussi: Tutte le news dell'ultimo giorno di calciomercato Inter; Calciomercato in diretta: Napoli e Roma su Sulemana. Inter vicina a Diaby, ma Perisic si allontana; Calciomercato LIVE! Gli ultimi affari: niente centravanti per Milan e Juve; Le notizie di calciomercato del 29 gennaio 2026: Juve, Kolo Muani si allontana. Napoli e Roma su Sulemana. Calciomercato Inter, Chivu ha bloccato questa cessione last minuteIl mercato dell'Inter registra il veto posto da Chivu alla cessione di Frattesi: colloquio prima della Cremonese per farlo restare ... interlive.it Calciomercato, duro attacco all’Inter: Offerte ridicole, reputazione persaIl mercato dell'Inter registra il duro attacco di Vendemiale a Marotta, Ausilio e Oaktree: Offerte ridicole, reputazione persa ... interlive.it #Inter, trasferte vietate ai tifosi per 3 giornate di campionato: via libera per il derby col #Milan calciomercato.com/liste/inter-tr… x.com Il del calciomercato di gennaio dell' #PassioneInter #Inter #SerieA #FCIM - facebook.com facebook

