Nico Paz Inter i nerazzurri non hanno perso di vista l’argentino del Como | Marotta punta su questa cosa per anticipare il Real Madrid
Nico Paz Inter: il sogno nerazzurro che può diventare realtà. I nerazzurri continuano a sperare nel legame con Zanetti per arrivare alla fumata bianca L’interesse dell’Inter per Nico Paz non è certo una novità, ma nelle ultime settimane questo legame sembra aver assunto contorni sempre più concreti. Il club nerazzurro, secondo quanto riportato da Tuttosport, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
