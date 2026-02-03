Questa mattina è emerso un retroscena sorprendente sul calciomercato dell’Inter. Secondo quanto si apprende, il Liverpool avrebbe proposto Curtis Jones ai nerazzurri, ma poi le trattative sarebbero saltate. La notizia ha colto di sorpresa molti tifosi e addetti ai lavori, che non si aspettavano questa svolta. Ora si attende di capire se ci saranno sviluppi nelle prossime ore.

Inter News 24 Calciomercato Inter, spunta il clamoroso retroscena su Curtis Jones: era stato il Liverpool ad offrirlo ai nerazzurri. Il calciomercato invernale si è chiuso lasciando in dote ai tifosi nerazzurri un mix di speranza e amarezza. Il Corriere dello Sport, nell’edizione odierna, ha svelato i retroscena della trattativa che avrebbe potuto portare a Milano un vero top player internazionale: Curtis Jones. Calciomercato Inter, clamoroso retroscena Curtis Jones. Per alcuni giorni, l’Inter di Cristian Chivu ha accarezzato l’idea di inserire nella propria mediana il talento dei Reds, un’operazione che avrebbe spostato ulteriormente gli equilibri di un campionato che vede i nerazzurri già in vetta con 55 punti. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, retroscena da non credere! Curtis Jones proposto ad Ausilio dal Liverpool ma poi…

Approfondimenti su Curtis Jones Liverpool

I Reds hanno fatto un nuovo tentativo per Curtis Jones, ma finora senza successo.

La trattativa tra l’Inter e il Liverpool per Curtis Jones si è chiusa con un no deciso.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Curtis Jones Liverpool

Argomenti discussi: Inter, è fatta per Massolin. Resta in prestito al Modena; Retroscena Baturina: l’Inter ci ha provato pochi mesi fa, poi il Como…; Diaby-Inter: un passato al Crotone e quel retroscena sul contratto in francese che nessuno sapeva leggere!; Inter: Frattesi verso la Liga e potrebbe trovare Lookman come compagno, il retroscena.

Inter: Cancelo, Perisic, Frattesi. Com’è andato il mercatoIl mercato dell'Inter si chiude tra grandi sogni e trattative sfumate: da Cancelo a Perisic, ecco perché i colpi tanto attesi non sono arrivati. Dietro i no del PIF per Diaby e dei nerazzurri alla r ... sport.sky.it

Retroscena Inter-Jones: com’è nata davvero la trattativaLe ragioni del dietrofront sono legate a due fattori principali. Da un lato, il contratto in scadenza nel 2027 rappresentava una complicazione non da poco. Dall’altro, il timore di indebolire ... passioneinter.com

#Calciomercato chiuso: voto 0 per quello dell’#inter - facebook.com facebook

Si chiude il #calciomercato: il #Modena cede #Massolin all’ #Inter (le cifre), l’asse #Sassuolo- #Marsiglia e anche il #Carpi acquista x.com