calcio terza categoria attesa per la sfida monti fosdinovo

L’11ª giornata del campionato di Terza Categoria si apre con un match di grande rilievo tra Monti e Fosdinovo. La giornata, già iniziata ieri sera con lo scontro tra Cinquale e Spartak Apuane, promette emozioni e sviluppi importanti nella corsa alla vetta della classifica.

Il campionato di Terza categoria celebra l’11ª giornata che ha già mosso ieri sera il suo bastimento con lo scontro al vertice tra la seconda forza del torneo Cinquale e la capoclasse Spartak Apuane. Oggi (ore 14,30) al ’Don Bosco’ va in scena un secondo big-match tra Monti (26 punti e Fosdinovo (21). "La trasferta è proibitiva – afferma il diggi dei biancorossi Mattia Morotti –. Il Monti è fortissimo, penso di non esagerare se la ritengo assieme a Spartak e Cinquale la miglior squadra del campionato. Ma in campo ci sarà anche un Fosdinovo con la sua umiltà, il suo buon impianto di gioco e una classifica da migliorare. Sport.quotidiano.net

Calcio. Terza categoria, si parte. Ecco tutti i ‘duelli’ - L’attesa è finita: anche il campionato di Terza Categoria è pronto a ripartire. lanazione.it

Calcio Terza Categoria. Tutte le sfide. Si inizia domani - Torna in campo la Terza categoria, e con essa tutte le compagini del territorio, impegnate già a partire da domani: ... lanazione.it