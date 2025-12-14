Calcio serie C Tedesco non fa sconti | Perugia già al lavoro in vista del Forlì
Il Perugia si prepara in vista della sfida contro il Forlì, con Tedesco determinato a non concedere sconti. La nebbia che avvolge la città riflette lo stato di tensione e impegno della squadra, pronta a scendere in campo con la massima concentrazione per ottenere i risultati desiderati nel campionato di serie C.
La nebbia che senza soluzione di continuità avvolge Perugia rende perfettamente l'idea del momento che sta attraversando la sua squadra di calcio.Un momento nuovamente delicato, con la classifica che continua a piangere malgrado i risultati provenienti dagli altri campi non avessero spostato più. Perugiatoday.it
Calcio serie C, il Perugia continua ad affondare. Tedesco: "Lamentarsi di meno e correre di più" - Ed invoca rinforzi a gennaio: "Servono almeno tre elementi di categoria, con quelli avresti vinto 3- today.it
Calcio serie C, il Grifo obbligato a ripartire. Tedesco: "Bisogna reagire da uomini" - Su Kanoute: "Anche se stava bene non sarebbe partito" ... today.it
